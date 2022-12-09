Артистов вернули в оркестровую яму

Кировский райсуд Уфы признал незаконным увольнение девяти из десяти музыкантов Башкирского государственного театра оперы и балета (БГТОиБ). Администрация театра обязана восстановить их в должностях, а также возместить моральный ущерб (по 5 тыс. руб. каждому) и выплатить компенсацию за вынужденный прогул на общую сумму около 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Судья Кировского райсуда Уфы Зульфия Рамазанова удовлетворила иски девяти из десяти бывших музыкантов БГТОиБ о восстановлении на работе. Как следовало из иска скрипачки Елены Галимовой, проработавшей в театре более 25 лет, в 2020 году, когда в стране из-за пандемии был введен запрет на работу культурно-массовых учреждений, по инициативе руководства театра она заключила срочный трудовой договор на два года. В августе текущего года, по истечении срока действия документа, ее уволили.

Госпожа Галимова просила суд признать срочный трудовой договор заключенным на неопределенный срок, а свое увольнение – незаконным. Кроме того, скрипачка просила восстановить ее в должности артиста оркестра, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, а также 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Исковые требования остальных девяти экс-артистов театра были аналогичны. Ранее суд объединил их в одно производство.

На место уволенных сотрудников, как ранее сообщал „Ъ", по итогам конкурса были частично приняты новые музыканты.

Старший юрист агентства «Барристер» Евгений Шулындин, выступая вчера в прениях со стороны истцов, заявил, что сотрудников театра вынудили подписать срочные договоры.

«Это подтверждается, в частности, аудиозаписями двух музыкантов, на которых работодатель указывает на невозможность заключения договоров на неопределенный срок и предлагает или не работать, или заключить только срочный трудовой договор», — отметил юрист.

«Бессрочные договоры работников не прекращены и являются на сегодняшний день также действующими, так как приказом от июля 2020 года прекращены были именно договоры, которые заключены и подписаны в феврале 2018 года», — добавила Елена Галимова.

Им возразила представитель театра Зилия Латыпова. Трудовой спор она назвала «искусственно созданным определенной группой лиц».

«Сейчас весь оркестр осуждает действия этих коллег, потому что все вопросы решаемы в коллективе», — пояснила специалист по правовым вопросам.

Она добавила, что к квалификации уволенных «претензий не было» и их «ждали на конкурсе».

«До последнего со стороны никого не принимали на работу», — заключила госпожа Латыпова, попросив суд отказать истцам в удовлетворении требований, ссылаясь на то, что они пропустили месячный срок исковой давности. «Работники уволились пятого июля, а исковое заявление было направлено десятого августа», — отметила она.

На сторону истцов встала старший помощник прокурора Кировского района Ильгиза Алибаева. Она просила суд восстановить всех истцов на работе.

Судья Зульфия Рамазанова удовлетворила девять исков из десяти – кроме заявления бас-кларнетиста Алексея Микитова. Оглашая только резолютивную часть решения, госпожа Рамазанова обязала театр признать срочные договоры бессрочными, восстановить истцов в должности, выплатить им компенсацию за вынужденный прогул на общую сумму около 1 млн руб. и каждому по 5 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда. «Решение суда подлежит немедленному исполнению», — заключила судья.

После завершения судебного процесса Зилия Латыпова сообщила „Ъ", что решение о подаче апелляционной жалобы будет принято после изучения мотивировочной части решения.

Венера Хисамова