Картаполов опроверг слова Останиной про отсрочку для отцов детей с инвалидностью

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что не говорил главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной о том, что его комитет поддерживает отсрочку от призыва отцов детей с инвалидностью. Ранее о поддержке этой инициативы со стороны думского комитета по обороне госпожа Останина рассказала «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Позже господин Картаполов заявил «Ъ», что комитет Госдумы по обороне «не имеет никакого отношения к сведениям, изложенным депутатом Государственной думы Останиной в СМИ». «Оставим эти высказывания на ее совести»,— сказал он. В пресс-службе комитета отметили, что «сам факт ссылки на Андрея Валериевича не соответствует действительности».

Ситуация с неподтвержденными заявлениями уже происходила с госпожой Останиной ранее. 26 октября она сообщила, что Генштаб утвердил вопрос об освобождении от мобилизации отцов детей с инвалидностью, а также имеющих двоих детей и беременную жену на сроке от 22 недель. Депутат сослалась на слова замглавы Минобороны Николая Панкова. При этом последний позже заявил, что не разговаривал с госпожой Останиной. Тогда глава комитета по вопросам семьи признала, что не общалась с господином Панковым, а получила информацию от Андрея Картаполова.

Напомним, сейчас отсрочку от частичной мобилизации могут получить мужчины, у которых четверо и более детей до 16 лет, либо мужчины, воспитывающие без матери одного ребенка и более до 16 лет. Также отсрочка полагается мужчинам, у которых трое детей в возрасте до 16 лет и беременная жена на сроке от 22 недель.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Отцов детей-инвалидов просят не забирать из семьи».

Дарья Эрозбек