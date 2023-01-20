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Коммерсантъ FM
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Криптовалютный кредитор Genesis объявил о банкротстве

Один из крупнейших в мире криптовалютных кредиторов Genesis Global Trading подал заявление о защите от кредиторов в окружной суд Нью-Йорка по делам о банкротствах. Заявление подано в соответствии со ст. 11 Кодекса США о банкротстве.

Как отмечается в заявлении компании, признать себя банкротами просят только подразделения, занимающиеся кредитованием: Genesis Global и две ее дочерние структуры — Genesis Global Capital и Genesis Asia Pacific. Бизнес, связанный с трейдингом, продолжает функционировать в обычном режиме.

О намерении Genesis подать заявление о банкротстве сообщалось еще в начале января. Компания испытывает серьезные проблемы с середины прошлого года. Первым ударом по финансовой стабильности Genesis стало банкротство криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital. Ему Genesis в свое время выдал кредит на $2,4 млрд. И уже через месяц после объявления о банкротстве Three Arrows руководство Genesis сообщило о сокращении 20% своих сотрудников. Вторым серьезным ударом по криптовалютному кредитору стало банкротство FTX и Alameda Research в ноябре прошлого года. По данным источников The Wall Street Journal, Genesis в свое время выдал Alameda кредиты «по меньшей мере на сотни миллионов долларов».

Из заявления компании также следует, что только 50 своим крупнейшим кредиторам Genesis остается должен более $3,5 млрд. При этом в распоряжении компании осталось всего около $150 млн. Компания надеется, что реструктуризация бизнеса позволит ей в конечном итоге выплатить все долги.

Кирилл Сарханянц

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