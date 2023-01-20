Два инфекционных госпиталя-трансформера вернули к плановой работе в Петербурге

В Санкт-Петербурге два корпуса городских больниц, созданные для работы с инфекционными больными, вернулись в режим работы «зеленой зоны». В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе работа по перепрофилированию госпиталей-трансформеров продолжится, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

С 18 января к плановой работе перешел корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн. С 20 января в «зеленую зону» перешел также стационар-трансформер КБ Святителя Луки. В корпусе возобновлена работа Центра медицинской реабилитации для пациентов с неврологическими заболеваниями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году в Петербурге отремонтируют 36 медучреждений за 3,7 млрд рублей.

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