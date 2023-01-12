В 2023 году в Петербурге отремонтируют 36 медучреждений

В Санкт-Петербурге в течение 2023 года планируется ремонт в 36 медицинских учреждениях первичного звена, на эти цели будет направлено 3,7 млрд рублей, рассказал заместитель председателя городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов.

«В 2023 году мы запланировали 36 ремонтов, которые должны быть завершены. Часть ремонтных работ будет продолжена. Более 700 единиц оборудования мы запланировали поставить»,— сообщил господин Мотовилов журналистам на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, из начавшихся в 2022 году 83 ремонтов завершено 29, остальные планируется закончить до конца текущего года. Вместо ранее запланированных к поставкам в медучреждения 872 единиц оборудования благодаря экономии удалось поставить почти 1,5 тыс. Большинство оборудования — российского и китайского производства.

Ранее «Ъ-СПб» писал о заключении Смольным договора государственно-частного партнерства (ГЧП) на строительство нового пеританального центра в Калининском районе.

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