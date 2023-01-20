СК проверит пожар в многоквартирнике в Сочи и задаст вопросы стройнадзору и архитектуре

Следователи в ходе проверки обстоятельств пожара в многоквартирном жилом доме в Сочи, где выгорели квартиры на верхнем этаже, даст оценку действиям чиновников, которые контролировали ход строительства и вводили объект в эксплуатацию. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Кроме того, следователи проверят действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку пожарной безопасности»,— говорится в сообщении.

В ночь на 20 января в шестиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Тимирязева в Сочи произошел пожар, в результате которого полностью выгорели 10 квартир, расположенных на верхнем этаже, и была повреждена кровля здания. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила около 210 кв. м. По имеющимся сведениям, в результате происшествия никто не пострадал. По данным крайпрокуратуры, шестиэтажный дом был построен в 2013 году как самострой и введен в эксплуатацию по судебному решению. Нуждающиеся во временном жилье лица направлены в пункт временного размещения.

Михаил Волкодав

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