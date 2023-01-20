«Каменные атланты тоскливо взирали на похмелявшихся граждан»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему купец Иван Дунаев решил построить особняк на территории своей табачной фабрики в центре города.



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Ярославль сегодня. Не весь город — всего лишь один дом в центре, на проспекте Октября, который раньше именовался Дворянской улицей. Это особняк российского табачного короля Ивана Дунаева. Даже сейчас понятно, что до революции здание производило сильное впечатление. Неслучайно оно считалось самым красивым в городе... Построен дом был в 1886 году по проекту известного архитектора Николая Поздеева. В народе это Дунаевский дом с атлантами. Или с четырьмя непьющими. В советские времена напротив торговали алкоголем на розлив, и каменные атланты — они держат балкон — тоскливо взирали на похмелявшихся по утрам граждан.

Купец Дунаев неспроста построил дом именно в этом месте, на территории своей табачной фабрики «Балканская звезда», одной из первых, кстати, в России. К тому моменту между ним и местными жителями развернулась чуть ли не война. Активисты требовали перенести фабрику за черту города из-за махорочной вони и, соответственно, вреда здоровью окружающих. И тогда Дунаев решает построить здесь свой роскошный особняк. Дескать, видите — я живу, и ничего, никакого вреда. Хотя, конечно, это было лукавством. Большую часть времени Иван Николаевич проводил в Москве или за границей. Жил на широкую ногу.

Помимо фабрики у него был конезавод и даже собственный оркестр. А его мощный пароход неизменно брал призы на ярославских гонках по Волге. Человеком он был веселым. Однажды на Нижегородской ярмарке полиция застала его в обществе совершено обнаженных дам, купавшихся в бассейне с шампанским. Губернатор намеревался прилюдно выпороть зачинщиков безобразия, но Дунаеву удалось удрать на вокзал, откуда он умчался в Москву, чудом избежав позора. Как бы там ни было, дом с четырьмя непьющими действительно красив, несмотря на время и события, от которых он изрядно пострадал. Когда его полностью реставрируют и приведут в порядок, неизвестно. Кто-то из местных пошутил: «Наверное, когда атланты запьют».