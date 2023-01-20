В Крыму возбудили дело по факту призыва в соцсетях к убийству российских военных

Житель Крыма стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту призыва к убийству российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ России.

По данным следствия, 48-летний житель Керчи размещал публикации в «Одноклассниках» с призывами к расправе над военнослужащими РФ. По этому случаю правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму, размещенные в интернете).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram