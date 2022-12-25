В Ярославской области охотники в загоне отстреляли 20 лосей

В Ярославской области возбуждено уголовное дело из-за отстрела 20 лосей. По предварительным данным, в Тутаевском районе устроили загон для животных и 23 декабря перестреляли их фактически в упор. Главный подозреваемый является глава местного охотхозяйства 73-летний Василий Баранов.

Каждый лось оценивается в не менее 80 тыс. руб., сообщили в областной прокуратуре. Ущерб, нанесенный государству в результате отстрела составляет более 640 тыс. руб. По рассказам охотников, «на стрельбища» он пригласил компанию из девяти москвичей. 24 декабря суд отправил господина Баранова под домашний арест на 30 дней. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет

«Установлено, что проводилась коллективная охота на лосей бригадой охотников, ответственным за проведение охоты был председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов. В ходе проведения охоты было добыто 20 особей лосей. Часть животных была добыта в отсутствие разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в связи с чем по факту произошедшего полицией возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ»,— сообщил начальник отдела охраны и использования животного мира областного природоохранного департамента Владимир Сафонов (цитата по 76.ru).

Факт массовой добычи лосей выявили охотничьи инспекторы во время обследования угодий Тутаевского охотничьего хозяйства 23 декабря. По мнению эксперта, а также редактора журнала «Охота» Валерия Кузенкова, такой массовый отстрел животных может привести к гибели популяции на этой территории.

Мария Федотова