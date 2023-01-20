Одного из оставивших воинскую часть контрактников задержали в Петербурге

Одного из военнослужащих, разыскиваемых полицией Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлениям от Министерства обороны по подозрению в дезертирстве, задержали 19 января на Светлановском проспекте на севере города. Его искали в своей воинской части с 23 сентября.

Как сообщает «Фонтанка», в федеральный розыск мужчину объявили в январе этого года. Он проходит военную службу по контракту.

Как ранее писал «Ъ-СПб», полиция Петербурга ищет десятки военных, сбежавших из частей в СЗФО. До Нового года удалось задержать одного из них, но, судя по всему, не стали арестовывать и отпустили под подписку о невыезде.

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