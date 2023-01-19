Полиция Петербурга ищет десятки военных, сбежавших из частей

Полиция Санкт-Петербурга начала получать десятки поручений о розыске военных, которые самовольно покинули свои части. Об этом 19 января сообщает 47news.

Поручения в полицию от Военно-следственного управления по Западному военному округу начали поступать в декабре и продолжили приходить уже после новогодних праздников. Пакеты документом схожи: отличаются лишь фамилия и обстоятельства. В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела о самовольном оставлении части в период мобилизации либо в условиях вооруженного конфликта (часть 3.1 статьи 337 УК РФ).

Некоторых самовольно покинувших части военных удалось найти. Одного из них задержали 30 декабря, но, судя по всему, не стали арестовывать и отпустили под подписку о невыезде. В пресс-службе Военного следственного управления СК по ЗВО выбор меры пресечения комментировать в телефонном разговоре не стали и попросили оформить официальный запрос в письменной форме.

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