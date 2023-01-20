Вице-мэр Миасса арестован на два месяца по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы Миасса Арсену Симонова, обвиняемому в получении взятки. Ходатайство следователя поддержала прокуратур Челябинской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Замглавы останется в следственном изоляторе до 18 марта 2023 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арсена Симонова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области 19 января. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия обвиняемый, в октябре 2022 года через посредника получил взятку в 50 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по организации работ по сносу многоквартирных домов в Миассе. Также чиновник обещал компании общее покровительство и беспрепятственно принятие выполненных работ.