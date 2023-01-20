Агрохолдинг «СТЕПЬ» удерживает лидерство в России по экспорту нишевых культур

По итогам июля-ноября 2022 года Агрохолдинг «СТЕПЬ» занял 1 место в России по экспорту гороха, следует из отчета отраслевого аналитического агентства ProZerno. Дочерняя компания Агрохолдинга - Торговый дом «Агрокультура-СТ» - за этот период отгрузила на внешние рынки 42,3 тыс. тонн гороха, что составляет 13,7% общего экспорта этой культуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ» Фото: предоставлено пресс-службой АГРОХОЛДИНГА «СТЕПЬ»

Компания также входит в число крупнейших экспортеров нута, отгрузив 3,4 тыс. тонн. В 2022 году впервые начались экспортные поставки свекловичного жома, к концу 2022 года было отгружено более 100 тыс. тонн.

Основные объемы экспортных поставок нишевых культур приходятся на Турцию и Пакистан.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» также входит в первую десятку экспортеров зерна по итогам первой половины сезона 2022/23 с объемом экспорта около 1 миллиона тонн.

Генеральный директор ТД «Агрокультура - СТ» Агрохолдинга «СТЕПЬ» Владимир Ширин:

«Конкуренция в сфере экспорта нишевых культур высока. На рынке постоянно появляются новые игроки, происходит перераспределение долей основных участников. Тем не менее, второй год нам удается удерживать лидерство в экспорте гороха. Это результат высокой квалификации менеджеров, трейдеров и безупречной репутации компании, как надежного поставщика».

СПРАВОЧНО Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО АГРОХОЛДИНГ «СТЕПЬ»