ЦИК исключил четырех иноагентов из состава избирательных комиссий

Четырех иностранных агентов исключили из состава Центральной избирательной комиссии России после вступления в силу закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Закон, в частности, запрещает иноагентам быть членами избирательных комиссий.

«У нас членами комиссий не могут быть люди с двойным гражданством, так же как и иноагенты. Как только вышел закон, мы сразу провели работу, выявили у себя четыре иноагента из всех почти 900 тысяч членов комиссий. Их полномочия прекращены»,— сказала госпожа Памфилова (цитата по «РИА Новости»).

Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иноагентов, а также предусматривающий создание публичного реестра иностранных агентов, вступил в силу 1 декабря 2022. Согласно закону, иноагентом теперь может быть признано физическое и юридическое лицо, которое получило иностранную поддержку или находится под «иностранным влиянием». «Иностранное влияние» определяется законом как «предоставление иностранным источником поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и/или иными способами».

Подробнее о законе — в публикации «Ъ» «Минюст объединил иноагентов».

Эрдни Кагалтынов