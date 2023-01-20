МИД России заявил о скрытом финансировании ИГ в Афганистане американцами

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что у российской стороны есть данные, подтверждающие связи США с противниками властей Афганистана и финансирование Вашингтоном «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация). Конкретных деталей господин Кабулов не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замир Кабулов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Замир Кабулов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Да, такие данные есть, они это делают не во благо, а во вред, поскольку им очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане, и в отместку они делают все, чтобы на этой многострадальной земле мир не установился, но хуже является еще то, что кроме контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане англосаксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших центральноазиатских партнеров, других соседей Афганистана, но и безопасности России»,— сказал Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24».

В августе 2022 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США создали ИГИЛ и «Аль-Каиду» (террористическая группировка, запрещена в России) для достижении своих геополитических целей. По его словам, американская сторона борется с терроризмом только на словах.

Американские войска находились в Афганистане с 2001 года. В апреле 2021-го президент США Джо Байден объявил о выводе американского воинского контингента из Афганистана. На этом фоне «Талибан» (признан террористическим и запрещен РФ) усилил наступление, а в августе 2021 года объявил о контроле всей территории Афганистана.

В 2019 году в ходе спецоперации США был убит лидер ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. В 2022-м вооруженные силы США ликвидировали главаря группировки Махера аль-Агаля.

Лусине Баласян