Краевой суд Ставрополья признал факт геноцида на территории края в годы Великой Отечественной войны

Установленные и вновь выявленные преступления немецко-фашистских войск против представителей народов СССР на территории Ставрополья в годы оккупации с августа 1942 года по январь 1943 года, признаны Ставропольским краевым судом геноцидом населения. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

В указанный период времени, на Ставрополье прибыло 170 тыс. беженцев из западных регионов СССР и из блокадного Ленинграда. Часть из них также стали жертвами расправ.

«Всего на территории края немецкими оккупационными властями и их пособниками путем массовых расстрелов, погребения заживо, отравления и истязания преднамеренно массово истреблено более 28 тыс. мирных жителей, 274 военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии – Вооруженных Силах СССР»,— сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В материалах дела упоминается случай расстрела 3,5 тыс. жителей Ставрополя в районе привокзальной площади 12 августа 1942 года. По информации прокуратуры, жертвами оккупационного режима также стали 660 пациентов Ставропольской психиатрической больницы, отравленные удушающими газами. В Минеральных Водах захватчики истребили 6,3 тыс. мирных жителей.

В результате рассмотрения дела, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Напомним, разбирательства о признании действий фашистов на территории Ставрополья в годы ВОВ геноцидом началось в декабре прошлого года.

Анастасия Назарова