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Utair запустил прямой рейс из Сургута в Челябинск

Авиакомпания Utair запустила прямой рейс из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) в Челябинск, сообщили в пресс-службе перевозчика. Полеты выполняются по средам и воскресеньям. Вылет из Сургута — в 13:10 по местному времени, из Челябинска — в 16:50. Стоимость билетов — от 2,5 тыс. руб.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В 2022 году Utair запустил прямые рейсы в Челябинск из Ханты-Мансийска. «Продолжаем развивать авиасообщение Югры с Уралом и начинаем полеты из Сургута. Новый рейс позволит жителям регионов сократить время в пути до 3 часов»,— отметил президент «Utair-Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

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