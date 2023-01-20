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Дело бывшего замглавы Жигулевска о многомиллионном взяточничестве направят в суд

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя главы Жигулевска Игоря Смураги. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также утверждено обвинение в отношении депутата Жигулевска Дениса Обищенко и еще одного местного жителя. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает надзорный орган.

Следствие установило, что замглавы города получил от представителя строительной компании взятку 23 млн руб. Незаконное вознаграждение полагалось за содействие руководству компании в решении вопроса о снижении размера недоимки по налогам и сборам и снятие ареста с банковских счетов организации. Чиновник, считает следствие, передал 14 млн руб. сообщникам – депутату думы Жигулевска Денису Обищенко и его знакомому. Они должны были передать деньги сотрудникам УФНС России по Самарской области, однако вместо этого оставили всю сумму себе.

Также в 2020 году бывший замглавы города организовал заключение фиктивного договора о проведении социологического исследования общественным фондом решения социальных задач Жигулевска «Городской стратегический совет». За это он получил свыше 1,1 млн руб., которые фонд перечислил в счет оплаты договора, установило следствие.

Кроме того, Денису Обищенко вменяется еще один эпизод: в 2021 году депутат якобы передал через посредника сотруднику ГИБДД 40 тыс. руб. за прием теоретического экзамена на право управления транспортом без фактической проверки знаний.

Уголовные дела направят в районный суд Самары.

Замглавы Жигулевска и депутату гордумы предъявили обвинение в коррупции в начале декабря минувшего года.

Ани Айвазян

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