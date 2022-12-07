Замглавы Жигулевска и депутату гордумы предъявлено обвинение в коррупции

Следователи предъявили обвинение заместителю главы Жигулевска по внутренней политике и социальным вопросам Игорю Смураге, депутату городской думы и местному жителю. В зависимости от роли каждого им вменяются преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Игорь Смурага стал фигурантом уголовного дела в январе текущего года. По данным следствия, представитель неназванной строительной компании попросил чиновника помочь со снижением выявленной в отношении организации недоимки по налогам и сборам.

Фото: СУ СК Самарской области

Заммэра Жигулевска пообещал помочь и с мая по август минувшего года получил взятку в размере 23 млн руб. от изначальной суммы 30 млн руб. В итоге Игоря Смурагу задержали. Дома и на работе у него прошли обыски.

Следствие установило, что Игорь Смурага задействовал в преступной схеме еще двух граждан. Они получили от него 14 млн руб. «для дальнейшей передачи сотрудникам налоговых органов». Еще девять млн руб. заммэра Жигулевска оставил себе как незаконное вознаграждение за посредничество во взяточничестве.

После этого предполагаемые посредники присвоили 14 млн руб. себе, не собираясь передавать их руководству регионального УФНС. Помимо этого, правоохранители выяснили, что в минувшем году депутат думы Жигулевска «передал через посредника взятку в размере 40 тыс. руб. для последующей передачи денежных средств должностному лицу ГИБДД за прием теоретического экзамена на право управления транспортным средством, без фактической проверки знаний».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновника подозревают в миллионных взятках».

Георгий Портнов