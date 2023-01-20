Орловский переработчик печатных плат «НПО Аурус» инвестировал в проект 5 млрд рублей из планировавшихся 7,4 млрд

ООО «НПО Аурус», один из якорных резидентов ТОСЭР «Мценск» в Орловской области, инвестировал в предприятие по переработке отходов печатных плат и медесодержащего лома и выпуску медного катода уже более 5 млрд руб., рассказали в пресс-службе облправительства. Общий объем инвестиций в проект — 7,4 млрд руб., сообщалось ранее. Объем инвестиций по итогам 2022 года — 302 млн руб.

Статус резидента ТОСЭР «Мценск» компании присвоен 24 октября 2019 года, в 2021-м компания запустила в эксплуатацию все производственные мощности. «Внедрены и отработаны технологические процессы по производству медного катода и драгоценных металлов. Достигнуты показатели качества выпускаемой продукции в соответствии с требованиями ГОСТ. Эффективность извлечения полезных фракций — до 99% от поступающего сырья»,— рассказали в правительстве региона.

О резидентах ТОСЭР «Мценск» читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова