В Приангарье задержаны двое полицейских за организацию незаконной миграции

Следователями СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения). Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках дела были задержаны двое действующих инспекторов отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Иркутской области.

«По версии следствия, сотрудники полиции, используя служебное положение и находясь в сговоре с гражданскими лицами, организовали незаконную миграцию. Подозреваемые создавали условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, помогали им проходить собеседование на знание русского языка. Иностранцев впоследствии включали в государственные программы по добровольному переселению и занятости, позволяющие им в упрощенном порядке вступить в гражданство Российской Федерации»,— уточняется в сообщении.

Помимо полицейских следователи СКР совместно с сотрудниками регионального УФСБ, собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области и ОМОН задержали пятерых местных жителей. У них изъяты крупные суммы денежных средств. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Иркутской области.

Источник «Ъ» в правоохранительных органах уточнил, что соответствующие услуги были оказаны преступной группой как минимум пяти иностранцам — гражданам Таджикистана и Узбекистана. В пресс-службе регионального ГУ МВД также заявили, что подозреваемые в совершении преступления сотрудники «будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям».

Влад Никифоров, Иркутск