Интерес россиян к микрозаймам вырос за 2022 год в пять раз

Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» представил результаты финансовой активности пользователей за 2022 год (есть в распоряжении «Ъ»). В прошлом году россияне интересовались микрозаймами в пять раз больше, чем в 2021-м. Информацию об условиях по ним на «Сравни.ру» искали более 19,7 млн человек.

С помощью маркетплейса было оформлено более 285 тыс. микрозаймов. Их средняя сумма составила 13 тыс. руб. Самый большой запрос составил 750 тыс. руб.

Также в 2022 году клиенты «Сравни.ру» чаще оформляли ипотеку на новостройки. В 2021-м более популярным было вторичное жилье. Средняя сумма, на которую клиенты запрашивали ипотеку в 2022 году, выросла, составив 3 млн руб. (2,8 млн руб. — в 2021-м, 1,8 млн руб. — в 2020-м).

Всего россияне запросили на маркетплейсе кредитов на общую сумму 2,48 трлн руб. Это на треть меньше показателей прошлого года и в 1,4 раза больше результатов 2020 года.

Средняя сумма, которую запрашивали клиенты в 2022 году, составила 394 тыс. руб. Минимальный средний показатель был зафиксирован в марте — 262,4 тыс. руб. Самые большие кредиты запрашивали в осенние и зимние месяцы: октябрь — 476,7 тыс. руб., ноябрь — 463,6 тыс. руб., декабрь — 473,2 тыс. руб.

Меньше всего кредитов — 22% — одобрено в феврале 2022 года. Затем доля одобрения увеличилась, достигнув пика в 32% в сентябре. К концу года показатели одобрения кредитов снизились до состояния мая 2022-го — 26%.

Самыми популярными банками для получения кредитов остались ВТБ, Почта Банк, Альфа Банк. Как и раньше, чаще всего целью получения кредита россияне называли «просто деньги».

По данным «Сравни.ру», за год средний кредитный рейтинг россиян увеличился на 54 пункта, до 602. Показатель рассчитывается на основе добросовестности исполнения обязательств перед кредиторами по шкале от 0 до 1000 баллов.

Дарья Эрозбек