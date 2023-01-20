Суд назначил психиатрическую экспертизу теще депутата Госдумы Белоусова по делу о взятках

Первый апелляционный суд общей юрисдикции назначил комплексную судебно-психиатрическую экспертизу Маргарите Бутаковой в ходе рассмотрения уголовного дела о получении взяток вместе с зятем – депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым. Адвокаты 81-летней фигурантки убедили апелляционную инстанцию, что из-за душевного расстройства пенсионерка не могла полноценно себя защищать в Мосгорсуде, сообщает «Ъ».

По словам защитников Маргариты Бутаковой, душевное здоровье пенсионерки пошатнулось после того как в декабре 2020 года начался судебный процесс по делу. Кроме того, она переболела коронавирусом. В ходе судебных заседаний она плохо понимала задаваемые вопросы и путалась в показаниях. Адвокаты сообщили, что регулярно приносили в Мосгорсуд документы, подтверждающие душевное расстройство, в том числе справку о постановке на учет в психоневрологическом диспансере по месту жительства в Челябинске, но судья жалобы проигнорировал и приговорил, предположительно, больную подсудимую к четырем годам условного лишения свободы.

В результате апелляционная инстанция согласилась с мнением защитников Маргариты Бутаковой и назначила ей повторную комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Медики установят была ли подсудимая вменяема во время процесса и является ли она таковой в настоящее время. Адвокаты отмечают, что от выводов экспертов будет зависеть не только приговор госпоже Бутаковой, но и решение Мосгорсуда по делу в целом.

В августе 2022 года суд первой инстанции установил, что Вадим Белоусов, Маргарита Бутакова и состоявший с ними в одной преступной группе действующий вто время время губернатор Челябинской области Михаил Юревич с мая 2010 года по январь 2014 года получили от представителей крупного дорожно-строительного холдинга 3,2 млрд руб. взяток за общее покровительство и содействие коммерсантам при заключении ими государственных и муниципальных контрактов на строительство, ремонт и содержание автодорог в регионе. Суд приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, но он не явился на оглашение приговора и где находится сейчас – неизвестно. Михаил Юревич еще с 2017 года находится в Великобритании.