Новый курорт на Кубани построят в Темрюкском районе

Новый курорт, строительство которого анонсировала московская группа компаний «Самолет», построят на территории Таманского полуострова в Темрюкском районе. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства Краснодарского края.

В рамках проекта предусмотрено создание делового и медицинского кластеров, IT-парка, университета,спортивных и курортных зон с пляжами, природных и археологических парков, гостиниц, жилой застройки и соцобъектов.

Строительство нового курортного города, рассчитанного на 500 тыс.-1 млн жителей, хотят начать в 2024 году. В настоящее время девелопер представил ориентировочные показатели проекта и численности населения, которые в дальнейшем будут скорректированы.

О возможности создания нового курорта в Краснодарском крае стало известно в 2021 году, когда компания приобрела два проекта в регионе общей площадью 3 тыс. га.

Анастасия Донскова

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