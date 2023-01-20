С начала зимней навигации через порт Ейска прошли 98 судов

За время зимней навигации через порт Ейска проследовало 98 судов и перевалено 419 тыс. тонн грузов. Об этом сообщает Port News со ссылкой на сведения Бассейновой комиссии.

В настоящее время в акватории порта нет льда, сообщил капитан Георгий Булавин. Проводки на Должанской косе осуществляет ледокол «Капитан Крутов».

«Лед начинается от ейского поворотного буя. Ледовая обстановка в районе Должанской косы оценивается в 7-8 баллов, толщина льда — до 10 см, протяженность ледового поля — примерно 5-6 миль»,— цитирует издание заявление капитана порта.

Подготовку к зимней навигации в Ейске завершили в декабре 2022 года. Мероприятия затянулись из-за ремонта на «Капитане Крутове» завершившегося в ноябре. Морской торговый порт Ейска является замерзающим портом. Он включает 12 грузовых причалов и два нефтеналивных. Оснащен подходным каналом протяженностью 2,2 км, шириной 80 м и глубиной 5 м.

Анастасия Донскова

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