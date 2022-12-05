Ледокольный флот в порту Ейска подготовили к зимней навигации

В порту Ейска к зимней навигации подготовили ледокол и три буксира. Об этом сообщает «ПортНьюс» со ссылкой на Ейское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

С марта по ноябрь текущего года на ледоколе «Капитан Крутов» проводились текущие ремонтные работы. В октябре техническое состояние судна было признано годным по итогам ежегодного освидетельствования. К ноябрю был также завершен ремонт буксиров «Техфлотец» и «Рейдовый-43».

Морской торговый порт «Ейск» включает 12 грузовых причалов и два нефтеналивных. Является замерзающим портом и оснащен подходным каналом протяженностью 2,2 км, шириной 80 м и глубиной 5 м.

Анастасия Донскова

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