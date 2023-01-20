Казахстанского депутата лишили мандата за поддержку спецоперации на Украине

Депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Азамата Абильдаева лишили мандата из-за его пророссийской позиции по Украине. Постановление опубликовано на сайте ЦИКа республики. Ранее господина Абильдаева исключили из демократической партии «Ак жол».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азамат Абильдаев

Фото: Соцсети Азамата Абильдаева Азамат Абильдаев

Фото: Соцсети Азамата Абильдаева

18 января Азамат Абильдаев в интервью «Радио Азаттык» (филиал «Радио Свобода», весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом) сказал, что поддерживает президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что Украиной управляют «нацисты», а касательно жертв среди мирных жителей — что их не избежать.

Пленум нацсовета «Ак жол» изучил слова депутата и решил, что они противоречат партийной и депутатской этике. После исключения из партии Азамат Абильдаев сказал, что согласен с партийным решением и не хочет подставлять ее перед выборами. Он также предостерег Казахстан от украинского сценария.

Дарья Эрозбек