Казахстанского депутата лишили мандата за поддержку спецоперации на Украине

Депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Азамата Абильдаева лишили мандата из-за его пророссийской позиции по Украине. Постановление опубликовано на сайте ЦИКа республики. Ранее господина Абильдаева исключили из демократической партии «Ак жол».
Азамат Абильдаев
Фото: Соцсети Азамата Абильдаева
18 января Азамат Абильдаев в интервью «Радио Азаттык» (филиал «Радио Свобода», весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом) сказал, что поддерживает президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что Украиной управляют «нацисты», а касательно жертв среди мирных жителей — что их не избежать.
Пленум нацсовета «Ак жол» изучил слова депутата и решил, что они противоречат партийной и депутатской этике. После исключения из партии Азамат Абильдаев сказал, что согласен с партийным решением и не хочет подставлять ее перед выборами. Он также предостерег Казахстан от украинского сценария.