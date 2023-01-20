Бизнесмена, подозреваемого в хищении акций нефтебазы в Крыму, хотят отправить в колонию на 8,5 лет

В Крыму для Виктора Гуськова, бизнес-консультанта, подозреваемого в хищении акций Морского нефтяного терминала в Феодосии, запросили 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает «Ъ».

В рамках расследования преступления было установлено, что в период с 2017 по 2021 год подозреваемый выступал в качестве консультанта предпринимателя Владимира Круглова при сделке по покупке нефтебазы. Бизнесмен опасался попасть под западные санкции, став владельцем крымского предприятия. Виктор Гуськов предложил предпринимателю схему, по которой владелец организации мог анонимно управлять МНТ, а публичными были только подконтрольные менеджеры.

По данным следствия, консультант предложил схему, в основе которой был закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Долина» (ЗПИКФ), напрямую принадлежащий Владимиру Круглову, поскольку сведения о пайщиках таких фондов могут не публиковаться. В дальнейшем, чтобы скрыть связь конечного бенефициара крымской нефтебазы, ЗПИКФ через УК «Меркури Эссет Менеджмент» приобрел «Торговый дом "Форум"», выкупивший акции АО «Фирма "Гунас"», которое в декабре 2019 года выкупило терминал на торгах за 651,2 млн руб.

В феврале 2021 года подозреваемый сделал подложный договор купли-продажи, по которому акции МНТ переходили от компании «Гунас» фирме матери злоумышленника. Сделка в последующем была зарегистрирована в ФНС.

В отношении Виктора Гуськова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). О начале разбирательств по делу крымской нефтебазы стало известно в сентябре 2022 года. Следующее слушание, на котором суд планирует вынести приговор, состоится 23 января текущего года.

Анастасия Донскова