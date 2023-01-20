Уголовное дело возбудили из-за коммунальной аварии в Можге

По факту аварии на системах теплоснабжения Можги, которая произошла в ночь на 13 января, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в настоящее время проводится проверка исполнения законов при устранении аварии.

В результате проверки будет дана оценка своевременности и полноте принятия мер по информированию населения о ходе и сроках проведения ремонтных работ, а также организации помощи жителям и перерасчету платы за период временного отсутствия коммунальной услуги.

Директору МУП ЖКХ Можги внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, возбуждено два дела об административном правонарушении.

Напомним, сообщение об ухудшении режима теплоснабжения в 79 многоквартирных домах города и 12 объектах социального назначения находилось на контроле прокуратуры с 13 января. По данному вопросу от местных жителей поступило 77 заявок. Их рассмотрение находится на личном контроле руководства прокуратуры республики.

Подробнее о происшествии читайте в материале «Можга дождалась тепла».