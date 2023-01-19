В Сочи горит мансардный этаж многоквартирного дома, огонь охватил 210 кв. м

Мансардный этаж многоквартирного дома загорелся на улице Тимирязева в Сочи. Общая площадь пожара составляет 210 кв. м. На место прибыли шесть единиц пожарной техники и 17 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Установлено, что произошло возгорание квартиры на мансардном этаже многоквартирного жилого дома. Объявлен ранг пожара 1 БИС. Проведена эвакуация»,— говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео видно, как огонь практически полностью охватил кровлю новостройки. Слышны крики о помощи.

По данным МЧС, в 22:56 (спустя семь минут после прибытия первых пожарных расчетов) удалось локализовать возгорание. О погибших и пострадавших в данную минуту не сообщается.

Наталья Решетняк

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