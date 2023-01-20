Глава Евросовета выступил за выделение Украине как можно больше танков

Глава Евросовета Шарль Мишель вчера, 19 января, посетил с визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Мишель выступил за предоставление Киеву как можно больше танков. Он отметил, что поставить их надо как можно быстрее.

«Мы очень решительно настроены убедить страны-члены ЕС дать эти танки, и я уже говорил вчера в Европарламенте, что танки и соответствующее оружие должны быть предоставлены чем быстрее, тем лучше»,— уточнил глава Евросовета на совместной пресс-конференции с господином Зеленским (цитата по ТАСС).

Президент Украины заявил о готовности ряда европейских стран предоставить Киеву немецкие танки Leopard. Сделать это можно будет только после получения разрешения от ФРГ. «Много стран хотели бы дать нам танки... Мы все ждем согласия страны, которая имеет права на соответствующие лицензии»,— сказал он.

На прошлой неделе об отправке Украине первой партии тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. Еще несколько страны Европы рассматривают поставку Киеву немецких танков Leopard, но для этого нужно получить разрешение от властей ФРГ. Сегодня, 20 января, на немецкой базе Рамштайн пройдет встреча партнеров Украины, где должна быть создана коалиция стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер