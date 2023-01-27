Альбомы января

Maneskin «Rush!» (Sony)
Альбомы Maneskin «Teatro d’ira — Vol. 1» и «Rush!» разделяют всего два года, но для самой популярной итальянской группы это два световых года. «Teatro d’ira — Vol. 1» вышел в период, когда Maneskin доказывали миру, что национальный продукт может на равных соревноваться с англо-американскими чарт-топперами и модным реггетоном. Победив на «Евровидении» с песней на итальянском языке, группа перешла к покорению остального мира — и преуспела. Альбом сделан с участием вездесущих шведов-хитмейкеров Макса Мартина и Mattman & Robin. Почти все песни написаны по-английски, и каждая привязывается намертво. Из итальянского материала стоит выделить песню «Mark Chapman» и томный лирический номер «Il dono della vita». За два года музыканты много раз сменили имидж, но сумели не растерять средиземноморское обаяние, не раствориться в коммерческом саунде, хотя в таких треках, как «Bla Bla Bla» или «Feel», актуальный поп-продакшен работает наравне с «гаражными» гитарами. Вторая половина альбома сделана Maneskin в компании земляка и старого товарища — продюсера Фабрицио Феррагуццо. Звучит она более традиционно, а финальная баллада «The Loneliest» натурально разрывает сердце.
Игги Поп «Every Loser» (Gold Tooth / Atlantic)
Среди прочего дуэтную версию хита Maneskin 2021 года «I Wanna Be Your Slave» записал вместе с группой Игги Поп. Имя рок-классика все еще способно привлечь внимание к любому продукту. Его собственные новые записи, к счастью, появляются регулярно. Предыдущей его полноформатной работой был альбом «Free» (2019) — мелодекламация на фоне джазовой трубы и бита. Альбом «Every Loser» — рок-н-ролл, записанный с участием басиста Guns N’Roses Даффа Маккагана, барабанщика Red Hot Chili Peppers Чада Смита и еще целого ряда легенд-инструменталистов. Альбом спродюсировал любимец Оззи Осборна Эндрю Уотт. Открывающая песня «Frenzy» наводит на мысли о шаблонном хард-роке, который хорошо получается у Уотта и Оззи. Но рок как жанр представлен на альбоме Попа далеко не только им. Здесь найдется и низкоголосая баллада «Morning Show», и spoken word, положенный на аккомпанемент в стиле The Doors в песне «The News For Andy», и чистый панк-рок «Neo Punk». После множества экспериментальных записей, созданных Попом на протяжении десятилетий, традиционный гитарный рок в его исполнении теперь кажется чистым экспериментом.
Anna Kova «Home. Part 1» (Faithful Five)
Соул-певица Anna Kova хорошо знакома европейской публике, а во Франции она настоящая звезда. Судя по соцсетям певицы, в 2022 году ее главной заботой был новый альбом, который теперь вышел под названием «Home. Part 1». Правда, с февраля по июнь Anna Kova в эфир не выходила. Надо думать, она все же не смогла остаться совсем в стороне от того, что происходит на территориях, где проживают ее родители — дирижер Владимир Спиваков и телеведущая Сати Спивакова. Но и высказываться публично на этот счет не стала. С середины лета начали выходить синглы и клипы, из которых можно было сделать вывод, что в новом альбоме Anna Kova обратится к современному урбанистическому стилю, который увлек ее в конце 2010-х. В «Home. Part 1» Anna Kova предлагает городскую поп-музыку с большой долей рэповой читки, что называется, с переднего края жанра. В треке «Found Myself» речитатив и соул-куплеты звучат на фоне эмоционально насыщенной джазовой аранжировки с трубой, лиричным фортепиано и взрывными ударными. Одной этой вещи достаточно, чтобы заинтересоваться певицей, даже если не слышал ее раньше. И весь альбом — прекрасный повод следить за ней и впредь.
Манижа «Колыбель для повзрослевшего» (Manizha Sanghin)
В 2022 году по Маниже били из всех орудий. Ее выступления отменяли в концертных залах и на больших фестивалях, ее посты в соцсетях жестко критиковали скандальные телеграм-каналы, и в итоге певица, годом раньше представлявшая Россию на «Евровидении», стала в России одной из самых ненавидимых. А она жила на полную катушку — по обыкновению, помогала всем, до кого могла дотянуться, после долгого романа вышла наконец замуж за режиссера Ладо Кватанию и продолжала записывать новую музыку. На EP Манижа много говорит со слушателем, но больше все же поет. Здесь есть две песни из репертуара Бориса Гребенщикова — «Гость» и «Город золотой» (переведенный на фарси). Помимо них — тихая и трогательная переработка «Надежды» Александры Пахмутовой. Советский эстрадный шлягер — неожиданное решение для певицы, подвергнутой травле, и эта версия — хороший ответ ее организаторам. Наконец, «Люди вернулись в людей», песня, названная фразой из интервью Юрия Шевчука. Этот авторский номер Манижи, написанный с явным приветом «Тихорецкой» Таривердиева, оказывается самым важным на альбоме и завершается словами «Родина — это планета Земля».
Viagra Boys «Cave World» (YEAR0001)
Персонажем, притягивающим наибольшее внимание аудитории в стокгольмской группе Viagra Boys, является вокалист Себастиан Мёрфи, тип с торсом, густо покрытым татуировками в тюремном стиле, и голосом то молодого Ника Кейва, то зрелого Мэрилина Мэнсона. Новый альбом Viagra Boys «Cave World» с первой же песни «Baby Criminal» брызжет панковской энергией, а депрессии постпанка, в ряды которого группу часто вписывают критики, здесь почти нет. Первое, что хочется сделать, слушая захлебывающиеся адреналином песни Viagra Boys, это выяснить их концертное расписание в надежде вырваться на одно из выступлений. «Cave World» — это «пещерный мир» в антропологическом смысле. В своем сатирическом запале музыканты называют «троглодитами» практически всех своих современников. Они высмеивают антиваксеров, плоскоземельщиков, поклонников разнообразных теорий заговора и прочих жителей планеты, словно все еще живущих в палеолите. Не забывая, конечно, и о себе — панках, вышедших из подросткового возраста, одержимых амбициями, нездоровыми привязанностями и навязчивыми фобиями.
Wellboy «8 марабу» (Papa Music)
Стартовый толчок карьере украинского артиста Антона Вельбоя дал в 2021 году продюсер Юрий Бардаш («Грибы», Quest Pistols и др.). Первый клип молодого исполнителя «Гусi» к сегодняшнему дню на YouTube посмотрели 32 млн раз. Однако в рамках альянса с успешным продюсером Wellboy даже не успел выпустить полноценный альбом. В 2022-м Юрий Бардаш прекратил отношения с украинским шоу-бизнесом, переехал в Россию и, судя по его интервью, чувствует себя вернувшимся в родную гавань. Альбом «8 марабу» Wellboy выпустил в декабре 2022-го. Он начинается песней «Гусi», включает в себя уже известные синглы и новые песни, в числе которых — выпад в адрес Бардаша «Хто ти». Альбом переполнен жизнеутверждающим фанком и поп-роком, музыкант продолжает дело старшего товарища и земляка Димы Монатика. Обаяние Вельбоя — в мелочах вроде «Гори, кручi, фiльми Бертолуччi». Есть и строчки, дающие понять однозначно, где и в какой период написаны песни, вроде «комендантський час не розлучить нас».
Kovacs «Child Of Sin» (Wolf Recordings)
Певица из Нидерландов Шарон Ковакс — одно из главных открытий европейской поп-сцены последней пятилетки. Это утверждение справедливо, но с поправкой на аудиторию. Несмотря на молодость, Ковакс исполняет музыку для взрослой публики, той, что не зависает в TikTok и вряд ли убивает время за видеоиграми. Популярность певицы росла прежде всего за счет живых выступлений и песен, попавших в саундтреки к фильмам, но сыграла роль и экзотическая внешность, а значит — клипы в YouTube. О новом альбоме Ковакс «Child Of Sin» публика узнала, когда певица выпустила заглавную песню, записанную дуэтом с Тиллем Линдеманом (Rammstein). Сингл не сопровождался видео, вероятно, потому, что если бы они появились на экране вместе, мониторы взорвались бы от двух настолько артистических харизм. Ковакс здесь выступает в роли Ширли Бесси, Линдеман остается собой — и в сумме получается картина голливудского масштаба. Альбом вообще записан с уклоном в патетичное ретро, здесь даже есть песня «Bang Bang» — к счастью, это не очередная перепевка хита Сонни Боно, а авторская песня Ковакс, вполне сопоставимая по идее и реализации.
Билли Номейтс «CACTI» (Invada Records)
Сольная карьера бристольской певицы Тор Мэрис, выступающей под псевдонимом Билли Номейтс, началась после того, как она попала на концерт Sleaford Mods. Рэп-дуэт буквально вытащил из депрессии девушку, которая до этого пела во множестве групп, и ни одна из них так и не «выстрелила». Наряду со Sleaford Mods, важным человеком в ее жизни оказался Джефф Бэрроу из группы Portishead. Он спродюсировал ее первый альбом «Billy Nomates» (2020). Критики назвали выпущенную на нем музыку «пост-панк», сама певица считала, что это no wave. Вторая пластинка Билли Номейтс «CACTI» — это поп-музыка, и здесь нечего стесняться. Поп можно собрать из чего угодно, в том числе из постпанковского баса, подросткового нигилизма и шумовых семплов. У Билли Номейтс энергетика Крисси Хайнд и Деборы Харри и прекрасные, мелодичные песни, которые подошли бы поп-дивам вроде Кайли Миноуг или Гвен Стефани. Судя по тому, что внимания к ней все больше, известные поп-артистки вполне могут со временем завлечь ее в ряды своих авторов. Отдельное внимание — обложке «CACTI». Тот случай, когда купить альбом хочется уже из-за одного образа на конверте пластинки.
Леонид Федоров «Любовь» (Ulitka Records)
У лидера «Аукцыона» Леонида Федорова есть обыкновение выпускать новые сольные альбомы в самом конце года. Услышанное последним крепче запоминается, и критики часто включают эти «декабрьские» альбомы Федорова в итоговые списки лучших по итогам года, но на артиста с четкой выработанной стратегией он похож менее всего. Про «Любовь» известно только, что в ней использованы тексты давнего партнера по «Аукцыону» Дмитрия Озерского, а также Уильяма Блейка, чьему наследию пару лет назад Федоров посвятил целый альбом. На новой пластинке все ожидаемо — скрип то ли пленки, то ли винила, посторонние микрозвуки, вторгающиеся в аранжировку, ожесточенный гитарный бой и распевная федоровская картавость. Но даже такие мелодически предсказуемые вещи, как «Река» или «Эскадрилья», вызывают чувство непередаваемого восторга, потому что никто в мире не делает ничего похожего. Если даже вы не слышали эталонных сольных работ Федорова «Зимы не будет» и «Таял», формально вторичная по отношению к предыдущей дискографии «Любовь» все равно снесет вам голову.
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