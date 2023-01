Альбомы января

Maneskin «Rush!» (Sony)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Альбомы Maneskin «Teatro d’ira — Vol. 1» и «Rush!» разделяют всего два года, но для самой популярной итальянской группы это два световых года. «Teatro d’ira — Vol. 1» вышел в период, когда Maneskin доказывали миру, что национальный продукт может на равных соревноваться с англо-американскими чарт-топперами и модным реггетоном. Победив на «Евровидении» с песней на итальянском языке, группа перешла к покорению остального мира — и преуспела. Альбом сделан с участием вездесущих шведов-хитмейкеров Макса Мартина и Mattman & Robin. Почти все песни написаны по-английски, и каждая привязывается намертво. Из итальянского материала стоит выделить песню «Mark Chapman» и томный лирический номер «Il dono della vita». За два года музыканты много раз сменили имидж, но сумели не растерять средиземноморское обаяние, не раствориться в коммерческом саунде, хотя в таких треках, как «Bla Bla Bla» или «Feel», актуальный поп-продакшен работает наравне с «гаражными» гитарами. Вторая половина альбома сделана Maneskin в компании земляка и старого товарища — продюсера Фабрицио Феррагуццо. Звучит она более традиционно, а финальная баллада «The Loneliest» натурально разрывает сердце.

merch.maneskin.com

Игги Поп «Every Loser» (Gold Tooth / Atlantic)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Среди прочего дуэтную версию хита Maneskin 2021 года «I Wanna Be Your Slave» записал вместе с группой Игги Поп. Имя рок-классика все еще способно привлечь внимание к любому продукту. Его собственные новые записи, к счастью, появляются регулярно. Предыдущей его полноформатной работой был альбом «Free» (2019) — мелодекламация на фоне джазовой трубы и бита. Альбом «Every Loser» — рок-н-ролл, записанный с участием басиста Guns N’Roses Даффа Маккагана, барабанщика Red Hot Chili Peppers Чада Смита и еще целого ряда легенд-инструменталистов. Альбом спродюсировал любимец Оззи Осборна Эндрю Уотт. Открывающая песня «Frenzy» наводит на мысли о шаблонном хард-роке, который хорошо получается у Уотта и Оззи. Но рок как жанр представлен на альбоме Попа далеко не только им. Здесь найдется и низкоголосая баллада «Morning Show», и spoken word, положенный на аккомпанемент в стиле The Doors в песне «The News For Andy», и чистый панк-рок «Neo Punk». После множества экспериментальных записей, созданных Попом на протяжении десятилетий, традиционный гитарный рок в его исполнении теперь кажется чистым экспериментом.

everyloser.iggypop.com

Anna Kova «Home. Part 1» (Faithful Five)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Соул-певица Anna Kova хорошо знакома европейской публике, а во Франции она настоящая звезда. Судя по соцсетям певицы, в 2022 году ее главной заботой был новый альбом, который теперь вышел под названием «Home. Part 1». Правда, с февраля по июнь Anna Kova в эфир не выходила. Надо думать, она все же не смогла остаться совсем в стороне от того, что происходит на территориях, где проживают ее родители — дирижер Владимир Спиваков и телеведущая Сати Спивакова. Но и высказываться публично на этот счет не стала. С середины лета начали выходить синглы и клипы, из которых можно было сделать вывод, что в новом альбоме Anna Kova обратится к современному урбанистическому стилю, который увлек ее в конце 2010-х. В «Home. Part 1» Anna Kova предлагает городскую поп-музыку с большой долей рэповой читки, что называется, с переднего края жанра. В треке «Found Myself» речитатив и соул-куплеты звучат на фоне эмоционально насыщенной джазовой аранжировки с трубой, лиричным фортепиано и взрывными ударными. Одной этой вещи достаточно, чтобы заинтересоваться певицей, даже если не слышал ее раньше. И весь альбом — прекрасный повод следить за ней и впредь.

@iamannakova

Манижа «Колыбель для повзрослевшего» (Manizha Sanghin)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2022 году по Маниже били из всех орудий. Ее выступления отменяли в концертных залах и на больших фестивалях, ее посты в соцсетях жестко критиковали скандальные телеграм-каналы, и в итоге певица, годом раньше представлявшая Россию на «Евровидении», стала в России одной из самых ненавидимых. А она жила на полную катушку — по обыкновению, помогала всем, до кого могла дотянуться, после долгого романа вышла наконец замуж за режиссера Ладо Кватанию и продолжала записывать новую музыку. На EP Манижа много говорит со слушателем, но больше все же поет. Здесь есть две песни из репертуара Бориса Гребенщикова — «Гость» и «Город золотой» (переведенный на фарси). Помимо них — тихая и трогательная переработка «Надежды» Александры Пахмутовой. Советский эстрадный шлягер — неожиданное решение для певицы, подвергнутой травле, и эта версия — хороший ответ ее организаторам. Наконец, «Люди вернулись в людей», песня, названная фразой из интервью Юрия Шевчука. Этот авторский номер Манижи, написанный с явным приветом «Тихорецкой» Таривердиева, оказывается самым важным на альбоме и завершается словами «Родина — это планета Земля».

manizha.art

Viagra Boys «Cave World» (YEAR0001)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Персонажем, притягивающим наибольшее внимание аудитории в стокгольмской группе Viagra Boys, является вокалист Себастиан Мёрфи, тип с торсом, густо покрытым татуировками в тюремном стиле, и голосом то молодого Ника Кейва, то зрелого Мэрилина Мэнсона. Новый альбом Viagra Boys «Cave World» с первой же песни «Baby Criminal» брызжет панковской энергией, а депрессии постпанка, в ряды которого группу часто вписывают критики, здесь почти нет. Первое, что хочется сделать, слушая захлебывающиеся адреналином песни Viagra Boys, это выяснить их концертное расписание в надежде вырваться на одно из выступлений. «Cave World» — это «пещерный мир» в антропологическом смысле. В своем сатирическом запале музыканты называют «троглодитами» практически всех своих современников. Они высмеивают антиваксеров, плоскоземельщиков, поклонников разнообразных теорий заговора и прочих жителей планеты, словно все еще живущих в палеолите. Не забывая, конечно, и о себе — панках, вышедших из подросткового возраста, одержимых амбициями, нездоровыми привязанностями и навязчивыми фобиями.

vboysstockholm.com

Wellboy «8 марабу» (Papa Music)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Стартовый толчок карьере украинского артиста Антона Вельбоя дал в 2021 году продюсер Юрий Бардаш («Грибы», Quest Pistols и др.). Первый клип молодого исполнителя «Гусi» к сегодняшнему дню на YouTube посмотрели 32 млн раз. Однако в рамках альянса с успешным продюсером Wellboy даже не успел выпустить полноценный альбом. В 2022-м Юрий Бардаш прекратил отношения с украинским шоу-бизнесом, переехал в Россию и, судя по его интервью, чувствует себя вернувшимся в родную гавань. Альбом «8 марабу» Wellboy выпустил в декабре 2022-го. Он начинается песней «Гусi», включает в себя уже известные синглы и новые песни, в числе которых — выпад в адрес Бардаша «Хто ти». Альбом переполнен жизнеутверждающим фанком и поп-роком, музыкант продолжает дело старшего товарища и земляка Димы Монатика. Обаяние Вельбоя — в мелочах вроде «Гори, кручi, фiльми Бертолуччi». Есть и строчки, дающие понять однозначно, где и в какой период написаны песни, вроде «комендантський час не розлучить нас».

@a.wellboy

Kovacs «Child Of Sin» (Wolf Recordings)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Певица из Нидерландов Шарон Ковакс — одно из главных открытий европейской поп-сцены последней пятилетки. Это утверждение справедливо, но с поправкой на аудиторию. Несмотря на молодость, Ковакс исполняет музыку для взрослой публики, той, что не зависает в TikTok и вряд ли убивает время за видеоиграми. Популярность певицы росла прежде всего за счет живых выступлений и песен, попавших в саундтреки к фильмам, но сыграла роль и экзотическая внешность, а значит — клипы в YouTube. О новом альбоме Ковакс «Child Of Sin» публика узнала, когда певица выпустила заглавную песню, записанную дуэтом с Тиллем Линдеманом (Rammstein). Сингл не сопровождался видео, вероятно, потому, что если бы они появились на экране вместе, мониторы взорвались бы от двух настолько артистических харизм. Ковакс здесь выступает в роли Ширли Бесси, Линдеман остается собой — и в сумме получается картина голливудского масштаба. Альбом вообще записан с уклоном в патетичное ретро, здесь даже есть песня «Bang Bang» — к счастью, это не очередная перепевка хита Сонни Боно, а авторская песня Ковакс, вполне сопоставимая по идее и реализации.

kovacsmusic.com

Билли Номейтс «CACTI» (Invada Records)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сольная карьера бристольской певицы Тор Мэрис, выступающей под псевдонимом Билли Номейтс, началась после того, как она попала на концерт Sleaford Mods. Рэп-дуэт буквально вытащил из депрессии девушку, которая до этого пела во множестве групп, и ни одна из них так и не «выстрелила». Наряду со Sleaford Mods, важным человеком в ее жизни оказался Джефф Бэрроу из группы Portishead. Он спродюсировал ее первый альбом «Billy Nomates» (2020). Критики назвали выпущенную на нем музыку «пост-панк», сама певица считала, что это no wave. Вторая пластинка Билли Номейтс «CACTI» — это поп-музыка, и здесь нечего стесняться. Поп можно собрать из чего угодно, в том числе из постпанковского баса, подросткового нигилизма и шумовых семплов. У Билли Номейтс энергетика Крисси Хайнд и Деборы Харри и прекрасные, мелодичные песни, которые подошли бы поп-дивам вроде Кайли Миноуг или Гвен Стефани. Судя по тому, что внимания к ней все больше, известные поп-артистки вполне могут со временем завлечь ее в ряды своих авторов. Отдельное внимание — обложке «CACTI». Тот случай, когда купить альбом хочется уже из-за одного образа на конверте пластинки.

iambillynomates.com

Леонид Федоров «Любовь» (Ulitka Records)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

У лидера «Аукцыона» Леонида Федорова есть обыкновение выпускать новые сольные альбомы в самом конце года. Услышанное последним крепче запоминается, и критики часто включают эти «декабрьские» альбомы Федорова в итоговые списки лучших по итогам года, но на артиста с четкой выработанной стратегией он похож менее всего. Про «Любовь» известно только, что в ней использованы тексты давнего партнера по «Аукцыону» Дмитрия Озерского, а также Уильяма Блейка, чьему наследию пару лет назад Федоров посвятил целый альбом. На новой пластинке все ожидаемо — скрип то ли пленки, то ли винила, посторонние микрозвуки, вторгающиеся в аранжировку, ожесточенный гитарный бой и распевная федоровская картавость. Но даже такие мелодически предсказуемые вещи, как «Река» или «Эскадрилья», вызывают чувство непередаваемого восторга, потому что никто в мире не делает ничего похожего. Если даже вы не слышали эталонных сольных работ Федорова «Зимы не будет» и «Таял», формально вторичная по отношению к предыдущей дискографии «Любовь» все равно снесет вам голову.

auktyon.ru

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram