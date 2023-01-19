В Ярославле утвердили проекты ремонта пяти улиц

В Ярославле госэкспертиза выдала положительные заключения на проекты ремонта пяти городских магистралей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Готовы проекты капитального ремонта улиц Калинина и Пригородная, очередного участка Тормозного шоссе, а также двух дорог в Заволжском районе — участка Тверицкой набережной и Школьного проезда.

Известно, что Школьный проезд после ремонта станет шире на два метра. Сейчас его ширина 4 метра, и машины с трудом могут разъехаться, особенно в зимний период. Проект предусматривает расширение проезда до 6 метров. Подрядная организация, которая займется ремонтом, пока не определена.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году в Ярославле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы 25 дорог.

Андрей Иванов

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