Опубликован список дорог Ярославля, которые отремонтируют в 2023 году

Мэр Ярославля Артем Молчанов опубликовал список из 25 дорог города, которые будут отремонтированы в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Он рассказал, что изначально в проект входили 15 объектов, однако за счет денежных средств 2024 года и экономии в список внесли еще 10 дорог дополнительно.

Какие дороги отремонтируют в Ярославле в 2023 году:

улицу Пожарского (от улицы Гоголя до улицы Технопарковой);

Ленинградский проспект (от улицы Волгоградской до улицы Строителей);

улицу Губкина (от улицы Проектируемой до улицы Попова);

Тверицкую набережную (от Октябрьского моста до проспекта Авиаторов);

улицу Калинина (от улицы Ньютона до улицы Пригородной);

улицу Пригородную (от улицы Калинина до границы города);

Школьный проезд (от улицы Серго-Орджоникидзе до проспекта Машиностроителей);

улицу 1-ую Портовую (от 3-ей Портовой до 2-го Городищенского переулка);

Тормозное шоссе (от Марголина до проспекта Фрунзе);

улицу Карла Либкнехта (от Добролюбова до Добрынина);

улицу 4-ую Портовую (от 5-ой Портовой до 2-ой Портовой);

Сквозной переулок (от Тверицкой набережной до 2-ой Северной);

проспект Дзержинского (от Ленинградского проспекта до улицы Блюхера);

улицу Сосновую (от улицы Красноборской до проспекта Машиностроителей);

проспект Машиностроителей (от улицы Папанина до Сахарова).

Дополнительно в список были включены следующие дорожные участки:

улица Победы (от Волжской набережной до Большой Октябрьской;

улица Свободы (от площади Волкова до Ярославля-Главного);

проспект Октября (от Красной площади до Ленинградского проспекта);

улица Добрынина (от Добрынинского путепровода до Угличской);

улица Юности (от Чкалова до Автозаводской);

Тутаевское шоссе (от улицы Елены Колесовой до Полушкиной рощи);

улица Волгоградская (от Ленинградского проспекта до улицы Громова);

улица Журавлева (от 1-ой Приволжской до улицы Гоголя);

улица Флотская (от улицы Терешковой до проспекта Октября);

проспект Фрунзе (от Московского проспекта до улицы Колмогорова).

Кроме этого, будет установлено 7 светофоров на местах концентрации ДТП: на Юго-Западной окружной (в районе дома №27 по улице Нефтяников), проспекте Октября (остановки «НИИМСК» и «Онкологическая больница», ОАО «ЯМЗ», у дома №75), улице Калинина, на пересечении проспекта Октября и улицы Республиканской и улиц Чкалова и Добрынина.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено 909 млн руб. На момент публикации материала «Ъ-Ярославль» не сообщили в мэрии города, сколько теперь планируется потратить на ремонт 25 дорог и 7 светофоров.

Алла Чижова