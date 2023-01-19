В Тимашевском районе появился новый фельдшерско-акушерский пункт

В поселке Октябрьском Тимашевского района заработал новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ФАП установили еще в 2022 году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». В медучреждение поставили медицинскую мебель, фармацевтические холодильники, дефибриллятор, аппарат ЭКГ, сухожаровые шкафы и бактерицидные облучатели.

По словам главврача Тимашевской ЦРБ Ольги Хомяковой, в новом ФАПе работает фельдшер, которая пришла в райбольницу по программе «Земский доктор». Теперь в новом медучреждении жители поселка смогут получить консультации, сдать анализы в краевую и районную лаборатории, пройти профилактические осмотры, вакцинацию и диспансеризацию. Здесь же есть возможность записаться к врачам-специалистам в районный центр.

17 января два новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Новокубанском районе — в хуторе Роте-Фане и станице Косякинской. Всего до 2025 года на Кубани планируют открыть 36 подобных медучреждений.

Татьяна Ручкина

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