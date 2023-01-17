В Новокубанском районе открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта

В хуторе Роте-Фане и станице Косякинской Новокубанского района открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«700 жителей хутора Роте-Фане и более 200 человек из отдаленной станицы Косякинской теперь получают качественную медицинскую помощь рядом с домом. Ранее в эти населенные пункты медработники выезжали»,— отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

В новых медучреждениях фельдшеры оказывают медицинскую помощь, проводят профилактические осмотры и диагностические исследования. Там работает процедурный кабинет. Также специалисты посещают пациентов на дому.

Всего до 2025 года в Краснодарском крае намерены создать 36 ФАПов, в том числе еще один в Новокубанском районе — в хуторе Камышеваха. В 2021 году в регионе появилось семь таких пунктов, в 2022 — 11.

Татьяна Ручкина

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