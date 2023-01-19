Ургант прокомментировал словами «невозможно понять» предложение признать его иноагентом

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал предложение депутата Госдумы от «Справедливой России — За правду» Николая Новичкова признать его иноагентом. Он заявил, что депутатам может прийти в голову все что угодно и их невозможно понять.

«Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять»,— сказал господин Ургант в разговоре с НСН.

Телеведущего также спросили, не могли ли депутаты обидеться, что он мало приглашал их на шоу «Вечерний Ургант». Шоумен заявил, что «старался».

Николай Новичков считает, что сначала Ивана Урганта стоит объявить иноагентом, а затем завести против него уголовное дело. «У меня в "Яндексе" появляется контекстная реклама с Ургантом. <...> Почему допускается реклама от этих людей?»— возмутился депутат.

В феврале 2022 года Иван Ургант высказался против военной операции России на Украине. Тогда же СМИ писали, что он уехал из России и уволился с «Первого канала». Позже на «Первом» опровергли эту информацию. В мае появились сведения о закрытии «Вечернего Урганта», но и это на телеканале тоже отрицали.

Дарья Эрозбек