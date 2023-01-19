«Москвич» до конца января начнет поставлять автомобили в Екатеринбург

Московский автомобильный завод «Москвич» откроет три дилерских центра в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба предприятия. Партнерами сети стали «Лаки Моторс», «Автомир» и «Автобан». В планах завода начать отгрузки автомобилей в дилерские центры Екатеринбурга до конца января. Кроме Екатеринбурга, в январе машины будут отгружать в Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Набережные Челны, Ростов-на-Дону и Уфу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Всего «Москвич» откроет 21 дилерский центр. «На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России, и в дальнейшем география присутствия будет расширяться. В декабре мы начали отгрузки автомобилей Москвич в 11 московских дилерских центров. Теперь мы рады объявить наших первых партнеров в крупных региональных центрах»,— отметил гендиректор завода Дмитрий Пронин.

Напомним, завод «Москвич» ранее назывался «Рено Россия», выпускал автомобили Renault и Nissan. После ухода французской компании Renault с российского рынка завод «Рено Россия» передали под контроль правительства Москвы, после чего столичные власти объявили о возобновлении производства марки «Москвич».

Ожидалось, что до конца 2022 года на заводе соберут 600 автомобилей, из них 200 — электромобили. Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что в 2023 году завод будет производить столько же автомобилей, сколько производилось под руководством Renault.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина