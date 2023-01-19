Лидерами среди коррупционеров на Кубани стали полицейские

За 9 месяцев прошлого года в следственное управление СК РФ и территориальные следственные отделы Краснодарского края поступило 775 сообщений о коррупционных преступлениях. Всего же за этот период по соответствующим статьям было возбуждено 518 уголовных дел, сообщает «КП Кубань» со ссылкой на слова первого заместителя руководителя СУ СК РФ по краю Александра Нихаева.

Всего в этот период в производстве ведомства находилось 659 уголовных дел коррупционной направленности. Из них 234 дела уже направлены в суд.

Чаще всего к ответственности за коррупционные преступления привлекаются сотрудники полиции — 76 человек. На долю муниципалитетов и местных советов пришлось 16 случаев, в том числе к уголовной ответственности привлечены три главы. Также осуждены восемь судебных приставов, четверо сотрудников налоговой службы. К уголовной ответственности привлечены девять работников системы Минобрнауки и Минпросвещения России.

Большое число среди уголовных дел, направленных в суд,— это дача взятки (68), получение взятки (65), а также мелкое взяточничество (38).

«Анализ материалов уголовных дел позволяет сделать вывод, что во всех случаях должностные лица осознанно совершали коррупционные преступления, преследуя в первую очередь корыстный мотив»,— рассказал Александр Нихаев.

Напомним, в числе взяточников, приговоренных к реальным срокам в 2022 году, бывший зампрокурора Успенского района Александр Деев, бывший заместитель директора департамента имущественных отношений мэрии Сочи Катарина Климова, бывший замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица и другие.

Андрей Ульченко

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