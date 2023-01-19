Минспорта поддержало включение игры в городки в школьную программу

Президент Федерации городошного спорта России Надежда Павлова в интервью ТАСС сообщила, что Министерство спорта поддержало включение игры в городки в школьную программу. По ее словам, городошный спорт прописан в официальном плане Минпросвещения на 2023 год.

«Городки в официальном плане Министерства просвещения на 2023 год. Министерство спорта утвердило наш модуль 21 декабря»,— сообщила Надежда Павлова.

13 января пресс-служба Минпросвещения сообщила, что ведомство разработало образовательный курс по игре в лапту для учащихся школ. Модуль будет реализовываться в рамках уроков физкультуры.

«Кто не в лапту — тот к нам, решение за Министерством просвещения, Министерство спорта нас полностью поддерживает»,— сказала Надежда Павлова. Она добавила, что федерация хочет вернуть городки в систему ГТО. В СССР городошный спорт входил в комплекс ГТО с 1939 года.

Дарья Эрозбек