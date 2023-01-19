Logitech показал новую веб-камеру Brio 300

Компания Logitech представила Brio 300 — новую бюджетную веб-камеру, оснащенную механической шторкой. Стоимость Logitech Brio 300 составляет $70. Новая веб-камера, доступная в черном, белом и розовом цвете, уже появилась в продаже.

Новинка представляет собой упрощенную версию показанной ранее модели Brio 500. Аксессуар обеспечивает изображение разрешением 1080p с частотой 30 кадров в секунду, имеет единственный встроенный микрофон и светодиодную подсветку. Угол обзора камеры уменьшен до 70 градусов.

Максим Вершинин