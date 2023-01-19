Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Logitech показал новую веб-камеру Brio 300

Компания Logitech представила Brio 300 — новую бюджетную веб-камеру, оснащенную механической шторкой. Стоимость Logitech Brio 300 составляет $70. Новая веб-камера, доступная в черном, белом и розовом цвете, уже появилась в продаже.

Новинка представляет собой упрощенную версию показанной ранее модели Brio 500. Аксессуар обеспечивает изображение разрешением 1080p с частотой 30 кадров в секунду, имеет единственный встроенный микрофон и светодиодную подсветку. Угол обзора камеры уменьшен до 70 градусов.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...