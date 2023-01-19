Мэр Вадим Кстенин заявил о «системных проблемах» в водоснабжении Воронежа

Глава Воронежа Вадим Кстенин на планерке в городской администрации выступил с критикой концессионера городского водоснабжения и канализации ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал»). Господин Кстенин сделал это после массовых жалоб жителей на слабый напор воды, в особенности ночью, и отсутствие реакции водоканала на их обращения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В рамках концессионного соглашения в модернизацию сетей водоснабжения вложены миллиарды, что позволило нам все предыдущие годы не сталкиваться с системными проблемами. Но сейчас я их фиксирую,— сказал на планерке господин Кстенин представителям РВК.— Сразу в нескольких густонаселенных микрорайонах воронежцы видят понижение давления, отсутствие воды, даже когда нет серьезных аварий.

Гендиректор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко объяснил проблему выводом из эксплуатации «нескольких скважин на разных водоподъемных станциях», всего у компании всего около 250 скважин. «Вывод из эксплуатации связан с длительностью их работы, а также особенностями воронежских подземных водоносных горизонтов, качеством вод, характеризующихся большим содержанием растворенного марганца и железа, сероводорода. Происходит коррозионный износ проволочной обмотки, приводящий к разрушению фильтров, который практически невозможно спрогнозировать»,— рассказал господин Николаенко.

«В ноябре-декабре 2022 года произошел непредвиденный выход из строя целого ряда скважин на двух водоподъемных станциях. Снижение производительности скважин также было вызвано сезонными изменениями физического состояния подземных вод. В работу были введены все скважины, находившиеся в резерве, но их производительности оказалось недостаточно»,— пояснил представитель РВК

Господин Николаенко сообщил, что компания уже добилась «некоторой стабилизации подачи воды»: «На трех скважинах были установлены более производительные насосы, на семи – увеличена загрузка водоподъёмных колонн». По его оценке, на сегодня в Воронеже дефицит воды составляет около 6 тыс. кубометров в сутки, поэтому «без перебуривания скважин не обойдется». В 2023-м РВК планирует провести работы по бурению 11 скважин, сроки этого представитель компании пообещал перенести с марта-апреля на февраль, а во второй половине года пробурить «внепланово» еще десять скважин.

Мэр в ответ призвал сосредоточиться на «восстановлении фильтрующих конструкций на тех скважинах, которые могут показать высокую производительность»: «Бурение — не панацея, горожане не могут и не должны ждать столько времени, вода нужна людям каждый день»

Ситуацию прокомментировал и губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Вижу негодование жителей Воронежа. Подключусь к разрешению ситуации лично. В самые ближайшие дни вызову к себе всех участников процесса, включая РВК, и очень строго спрошу за то, что происходит»,— написал губернатор в своем telegram-канале.

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Сергей Калашников

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