Фото дня: 19 января

Репетиция парада в Индии, массовая забастовка во Франции и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Нью-Дели. Репетиция парада в честь национального праздника Индии — Дня республики Фото: Manish Swarup / AP Лилль, Франция. Участники забастовки, организованной объединением крупнейших профсоюзов страны, против повышения пенсионного возраста Фото: Michel Spingler / AP Москва. Освящение воды в бассейне спортивного клуба Mosfitness в праздник Крещения Господня Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Тайвань. Украшения к празднованию китайского Нового года Фото: Chiang Ying-ying / AP Мельбурн, Австралия. Австралийский теннисист Алексей Попырин на матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Фото: Reuters / Jaimi Joy Следующая фотография 1 / 5 Нью-Дели. Репетиция парада в честь национального праздника Индии — Дня республики Фото: Manish Swarup / AP Лилль, Франция. Участники забастовки, организованной объединением крупнейших профсоюзов страны, против повышения пенсионного возраста Фото: Michel Spingler / AP Москва. Освящение воды в бассейне спортивного клуба Mosfitness в праздник Крещения Господня Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Тайвань. Украшения к празднованию китайского Нового года Фото: Chiang Ying-ying / AP Мельбурн, Австралия. Австралийский теннисист Алексей Попырин на матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Фото: Reuters / Jaimi Joy