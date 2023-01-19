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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 19 января

Яркие кадры четверга

Репетиция парада в Индии, массовая забастовка во Франции и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Нью-Дели. Репетиция парада в честь национального праздника Индии — Дня республики

Нью-Дели. Репетиция парада в честь национального праздника Индии — Дня республики

Фото: Manish Swarup / AP

Лилль, Франция. Участники забастовки, организованной объединением крупнейших профсоюзов страны, против повышения пенсионного возраста

Лилль, Франция. Участники забастовки, организованной объединением крупнейших профсоюзов страны, против повышения пенсионного возраста

Фото: Michel Spingler / AP

Москва. Освящение воды в бассейне спортивного клуба Mosfitness в праздник Крещения Господня

Москва. Освящение воды в бассейне спортивного клуба Mosfitness в праздник Крещения Господня

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Тайвань. Украшения к празднованию китайского Нового года

Тайвань. Украшения к празднованию китайского Нового года

Фото: Chiang Ying-ying / AP

Мельбурн, Австралия. Австралийский теннисист Алексей Попырин на матче второго круга Открытого чемпионата Австралии

Мельбурн, Австралия. Австралийский теннисист Алексей Попырин на матче второго круга Открытого чемпионата Австралии

Фото: Reuters / Jaimi Joy

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Нью-Дели. Репетиция парада в честь национального праздника Индии — Дня республики

Фото: Manish Swarup / AP

Лилль, Франция. Участники забастовки, организованной объединением крупнейших профсоюзов страны, против повышения пенсионного возраста

Фото: Michel Spingler / AP

Москва. Освящение воды в бассейне спортивного клуба Mosfitness в праздник Крещения Господня

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Тайвань. Украшения к празднованию китайского Нового года

Фото: Chiang Ying-ying / AP

Мельбурн, Австралия. Австралийский теннисист Алексей Попырин на матче второго круга Открытого чемпионата Австралии

Фото: Reuters / Jaimi Joy

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