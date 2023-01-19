В Петербурге до конца 2023 года появится 55 новых общественных пространств

В Санкт-Петербурге в 2023 году будет благоустроено 55 общественных пространств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В число наиболее заметных проектов, запланированных на 2023 год, входят парк Авиаторов, сквер Раисы Штрейс, зона отдыха на побережье Финского залива в Стрельне, спортивный кластер на улице Оптиков и Любашинский сад. Губернатор Александр Беглов отметил, что концепция каждого нового пространства будет реализовываться с учетом исторического контекста местности и мнения жителей.

Ранее "Ъ-СПб" писал, что в Петербурге доработают облик павильонов остановок общественного транспорта. Макет предложили комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) и Союз дизайнеров, однако его нередко подвергали критике. Итоговое решение должны найти до середины 2023 года.

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