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Пассажиропоток самарского метрополитена за год вырос на 9%

Пассажиропоток самарского метрополитена в 2022 году увеличился на 9% по сравнению с 2021 годом. Это следует из статистических данных, опубликованных на официальном сайте муниципального предприятия.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Среднесуточный пассажиропоток самарского метро превысил 30,6 тыс. человек, годовой пассажиропоток составил 11,193 млн человек. Годом ранее услугами подземки воспользовались 10,255 млн пассажиров. Выполнение графика движения поездов в 2022 году составило 99,92%.

Самарский метрополитен работает с конца декабря 1987 года. Изначально его первая очередь состояла из четырех станций. На сегодняшний день самарское метро представлено одной линией, которая включает десять станций. В настоящее возле площади Куйбышева ведется строительство станции «Театральная». Из-за этого собираются расселить жителей 105 домов.

Андрей Сазонов

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