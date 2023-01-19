ЦБ оценил объем переведенных в РФ из-за санкций ценных бумаг в 1,36 трлн рублей

В обзоре финансовых рисков, опубликованным ЦБ 19 января, сообщается, что общий объем ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру из иностранной во второй половине 2022 года, оценивается в 1,36 трлн руб. Почти половина из них принадлежала резидентам.

На облигации федерального займа пришлось 94,4% всех переведенных бумаг. Суммарно за полугодие было переведено 37,7% общего объема ОФЗ на счетах депо, открытых иностранным номинальным держателям. На акции в общем объеме переводов пришлось 5,5%, на другие активы — не более 0,1%.

Резидентам принадлежало 47% всего объема ценных бумаг. Резиденты недружественных стран владели 19% бумаг, дружественных — 34%. Юридические лица совершили 83% переводов, частные инвесторы — около 17%.

В условиях санкций и ответных ограничений инвесторам дали право представить российским депозитариям заявления о принудительном переводе учета прав на ценные бумаги. Депозитарии, получившие такие заявления, открыли счета депо владельцев и зачислили на них указанные ценные бумаги, списав их со счетов иностранных номинальных держателей. Операции начались 15 августа и завершились 24 ноября 2022 года.

Олеся Павленко