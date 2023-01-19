Минсельхоз Кубани заявил о заинтересованности в предоставлении госсубсидий аграриям пораньше

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани заинтересовано в том, чтобы аграрии получали государственную поддержку, а следовательно оборотные средства, в начале года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно новым требованиям Минсельхоза России, власти Кубани к 1 апреля должны довести до сельхозпроизводителей часть компенсирующей и стимулирующей субсидий, говорится в ответе минсельхоза на соответствующий запрос «Ъ-Кубань».

«Объем стимулирующей субсидии в этом году — почти 2,3 млрд руб. В нее включены такие мероприятия поддержки, как субсидирование закладки и ухода за многолетними насаждениями (садами), глубокой переработки зерна, на 1 кг реализованного и отгруженного молока. Из этой суммы нужно довести до аграриев в первом квартале 40%»,— отмечает ведомство.

В компенсирующую субсидию, говорится в ответе, включены такие мероприятия, как поддержка элитного семеноводства, поддержка нескольких направлений животноводства, в том числе новое — производство крупного рогатого скота не старше 24 месяцев, направленного на переработку, а также агрострахование и погектарная поддержка субъектов малого предпринимательства.

«Объем этой субсидии — 1,8 млрд руб.. Из них половину к 1 апреля нужно предоставить аграриям»,— добавили в ведомстве.

Всего, по информации минсельхоза Кубани, в 2023 году общий объем господдержки АПК Краснодарского составляет порядка 11,1 млрд руб. федеральных и краевых средств.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ предложил внести поправки в программу развития сельского хозяйства, согласно которым Краснодарский край, Адыгея и другие регионы ЮФО должны перечислить сельхозпроизводителям не менее 50% объемов госсубсидий в I квартале 2023 года. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Прочие регионы России, кроме субъектов на Дальнем Востоке, обязаны будут довести до аграриев к указанному сроку не менее 40% от объема предусмотренных субсидий. На Дальнем Востоке — не менее 20%.

В случае неисполнения требований регионами общая сумма предусмотренной господдержки будет снижаться от года к году на 10%.

В настоящее время регионы ЮФО обязаны довести до сельхозпредприятий не менее 50% госпомощи не позднее 1 июня.

Михаил Волкодав

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