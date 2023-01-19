Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких районах столицы значительно уменьшилось число сделок с апартаментами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ипотека — один из основных драйверов рынка новостроек. С привлечением банковского финансирования сегодня можно оформить сделку по покупке как квартиры, так и апартаментов. Но ипотека с господдержкой распространяется только жилые объекты. Апартаменты же являются юридическими нежилыми помещениями, хотя зачастую они по своим характеристика не уступают жилым объектам.

И в отсутствие централизованной ипотечной поддержки рынок апартаментов существенно потерял в реализации, в сравнении с показателями 2021 года. Эксперты портала Arendator.ru отмечают значительное сокращение количества сделок в восьми столичных округах. Спад составил от 6,5% на востоке и почти 72% на северо-востоке города. Положительная динамика зафиксирована только в двух локациях.

За год объем продаж апартаментов в Москве сократился в полтора раза. На фоне таких условий, результаты, достигнутые застройщиками в Юго-Восточном административном округе, выглядят впечатляющим исключением. Здесь объем продаж подрос более чем в полтора раза в сравнении с показателями, зафиксированными годом ранее. В основном успех был обеспечен двумя комплексами, расположенными в пределах Третьего транспортного кольца. Эти проекты обеспечили локальный рынок юго-востока существенным объемом недорогого предложения. Средний бюджет покупки в этом округе — чуть больше 8,5 млн руб. — это почти в 2,5 раза меньше, чем, к примеру, на севере города.

На западе же столицы рост показателей обусловлен удачным дебютом в Можайском районе. На долю только этого нового проекта с апартаментами пришлась примерно половина всех реализованных апартаментов в границах округа. Все остальные столичные локации, включая Новую Москву, столкнулись по итогу 2022 года с падением объема продаж.