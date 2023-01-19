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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: эмитенты выпустили рекордный объем облигаций в начале года

За первые две недели января во всем мире был выпущен рекордный объем облигаций — на $585 млрд, это максимум за все время подобных подсчетов, которые агентство ведет с 1999 года, и на 4% больше, чем в прошлом году, сообщает агентство Bloomberg. Предыдущий рекорд для этого периода был установлен в 2020 году — $562 млрд.

Аналитики объясняют рекордный объем облигаций, выпущенных как корпоративными, так и суверенными эмитентами, повышением процентных ставок ведущими ЦБ мира, которые таким образом пытаются бороться с инфляцией.

«Растущая активность в сегменте облигаций имеет довольно крепкие основания, на наш взгляд, особенно когда это касается рынков с инвестиционными рейтингами,— сообщил Bloomberg Омар Слим из брокерской компании PineBridge Investments.— А крутой поворот, который мы сейчас наблюдаем в китайской политике, даст стимул для ускорения мировой экономики, сократив таким образом часть давления, которое сейчас испытывают некоторые развивающиеся страны».

Евгений Хвостик

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