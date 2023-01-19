«Роберт Ван описывает свой стиль как эскапизм, футуризм и феминизм»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова делится мнениями экспертов Vogue о модельерах, заслуживающих места на красной дорожке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: robertwun.com Фото: robertwun.com

Хорошую тему подняли в британском Vogue — о том, что восходящие дизайнеры тоже заслуживают места на красной дорожке. Как тут поспорить? Равно как и со следующим заявлением автора статьи Элис Ньюболд: «Красная дорожка — место политическое. За каждым платьем стоят сделки о поддержке брендов, дипломатические заявления, обещания дружбы, обязательства в отношении ремесла и сторителлинга... Конечно, существует магия создания образа, который удовлетворяет всем требованиям и при этом выглядит оригинально, но с учетом множества фрагментов головоломки, которые необходимо согласовать, списки лучших нарядов — это урок терпения и управления брендом клиента».

А кто же должен быть выходом «по любви», по мнению Vogue? Хотя бы из любви к оригинальности собственного образа. Кеннет Айз, Виктор Глемо, Кристофер Джон Роджерс, Тебе Магугу и Ричард Куинн — вот кого советует один из экспертов. «Максимилиан Дэвис, который в настоящее время возрождает Ferragamo своей современной роскошью с изюминкой, его однокурсница по Fashion East Джавара Аллейн, чьи сексуальные панковские модели могут стать освежающим тоником, в котором нуждается Лос-Анджелес»,— добавляет другой. С полным списком можно ознакомиться в статье, но лично мне из всей обширной подборки милее всего Роберт Ван из Гонконга, описывающий свой стиль как «эскапизм, футуризм и феминизм». И его наряды — идеальная их комбинация.